Аренда медицинского оборудования для лицензирования

Для получения лицензии на медицинскую деятельность необходимо приобрести все необходимое оборудование для каждого кабинета, который будет участвовать в прохождении проверки. Оборудование обязательно должно иметь все разрешающие документы, которые прописаны Министерством Здравоохранения, иначе Вы просто не получите желаемого результата. Так же важно понимать, что купить все необходимые приборы и устройства для прохождения проверки не всегда реально, так как его нет в наличие или оно стоит достаточно дорого. У нас есть все необходимые устройства и приборы в наличие, так как мы работаем уже не первый год и знаем все нюансы. Наша организация полностью соблюдает пункт ОКВЭД 77.39.26.

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