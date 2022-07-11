Аренда медицинского оборудования для лицензирования

ООО "Империя Медицины"
Аренда медицинского
оборудования
Мы предоставляем оборудование в аренду или лизинг для лицензирования по всем видам деятельности в Москве, области и в регионах РФ
У нас есть все оборудование и мебель для любых мед кабинетов
Необходимое оборудования для лицензирования массажного кабинета
|1
|Мебель медицинская
|1 комплект
|2
|Массажный стол — Кушетка складная массажная
|1
|3
|Лампа ультрафиолетовая бактерицидная. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Секундомер
|Секундомер электронный
|1
|2
|Термометр
|Термометр электронный
|1
|3
|Тонометр
|Автоматические тонометры
|1
|4
|Стетофонендоскоп
|Стетофонендоскоп
|1
|5
|Неврологический молоточек
|Молоток медицинский неврологический
|1
|6
|Прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе
|Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе
|2
|7
|Алкометр
|Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе
|2
|8
|Скрининг система для определения наркотических средств в моче
|Набор реагентов для выявления наркотиков
|10
|9
|Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне
|Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне
|10
|10
|Шпатели медицинские
|Шпатель терапевтический
|1 упаковка
|11
|Столик для медицинского оборудования
|Столик медицинский инструментальный
|1
|12
|Сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи
|Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
|1
|13
|Набор для взятия биологических сред
|Контейнеры одноразовые медицинские полимерные
|набор
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета профпаталогии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Рабочее место врача-терапевта
|Мебель медицинская
|1
|2
|Негатоскоп
|Негатоскоп общего назначения
|1
|3
|Вибротестер
|Устройство для исследования вибрационной чувствительности
|1
|4
|Термометр
|Термометр
|1
|5
|Секундомер
|Секундомер
|1
|6
|Динамометр
|Динамометр
|1
|7
|Тонометр
|Тонометр для измерения артериального давления
|1
|8
|Фонендоскоп
|Фонендоскоп
|1
|9
|Неврологический молоточек
|Неврологический молоточек
|1
|10
|Весы напольные
|Весы медицинские
|1
|11
|Ростомер
|Ростомер
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета хирурга
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Стол рабочий
|Стол медицинский
|2
|2
|Кресло рабочее
|Кресло рабочее
|2
|3
|Стул
|Стул медицинский
|2
|4
|Кушетка
|Кушетка медицинская
|1
|5
|Шкаф для перевязочных и лекарственных средств
|Шкаф для перевязочных и лекарственных средств
|1
|6
|Шкаф для медицинских документов
|Шкаф для медицинских документов
|1
|7
|Ростомер
|Ростомер медицинский
|1
|8
|Настольная лампа
|Настольная лампа
|1
|9
|Аппарат лазерный для резекции и коагуляции
|Аппарат лазерный для резекции и коагуляции
|по требованию
|10
|Мешок Амбу
|Мешок Амбу
|1
|11
|Аспиратор хирургический
|Аспиратор хирургический
|по требованию
|12
|Тонометр
|Тонометры автоматические
|1
|13
|Радиохирургический нож
|Радиохирургический аппарат
|по требованию
|14
|Контейнер для хранения стерильных инструментов
|Контейнер для хранения стерильных инструментов
|по требованию
|15
|Стол операционный
|Стол операционный
|1
|16
|Стол перевязочный
|Стол перевязочный
|1
|17
|Столик инструментальный
|Столик инструментальный
|2
|18
|Столик манипуляционный
|Столик манипуляционный
|2
|19
|Малый хирургический набор
|Малый хирургический набор
|3
|20
|Стерилизатор для медицинских инструментов
|Медицинский стерилизатор
|1
|21
|Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов
|Сухожаровой шкаф
|1
|22
|Холодильник
|Холодильник медицинский
|1
|23
|Негатоскоп
|Негатоскоп общего назначения
|1
|24
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|25
|Бестеневая лампа
|Лампы бестеневые передвижные
|1
|26
|Весы
|Весы медицинские
|1
|27
|Сейф для хранения лекарственных препаратов
|Сейф для хранения лекарственных препаратов
|1
|28
|Стетофонендоскоп
|Стетофонендоскоп
|1
|29
|Шина для лечения переломов ключицы
|Шина для лечения переломов ключицы
|1
|30
|Шина для фиксации кисти и пальцев
|Шина для фиксации кисти и пальцев
|2
|31
|Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
|Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
|2
|32
|Шина транспортная для нижних конечностей
|Шина транспортная для нижних конечностей
|1
|33
|Головодержатель (воротник Шанца)
|Головодержатель (воротник Шанца)
|1
|34
|Переносной набор для реанимации
|Переносной набор для реанимации
|1
|35
|Шпатель
|Шпатели медицинские
|3
|36
|Сантиметровая лента
|Сантиметровая лента
|1
|37
|Медицинский термометр
|Медицинский термометр
|1
|38
|Емкости для дезинфекции инструментов
|Емкости для дезинфекции инструментов
|по требованию
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета колопроктолога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Кресло смотровое универсальное
|Кресло смотровое гинекологическое
|1
|2
|Светильник передвижной, однорефлекторный
|Светильник передвижной, однорефлекторный
|1
|3
|Аноскоп
|Аноскоп
|3
|4
|Ректальное зеркало
|Ректальное зеркало
|3
|5
|Смотровой ректоскоп с набором для биопсии
|Смотровой ректоскоп с набором для биопсии
|2
|6
|Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм
|Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм
|2
|7
|Сфинктерометр
|Сфинктерометр
|1
|8
|Коагулятор электрохирургический высокочастотный
|Коагулятор электрохирургический высокочастотный
|1
|9
|Набор для амбулаторных операций
|Набор для амбулаторных операций
|2
|10
|Лигатор геморроидальных узлов
|Лигатор геморроидальных узлов
|1
|11
|Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником
|Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником
|1
|12
|Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов
|Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов
|1
|13
|Фотокоагулятор (ректальный
|Фотокоагулятор (ректальный)
|1
|14
|Аппарат для лазерной терапии
|Аппарат для лазерной терапии
|2
|15
|Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов
|Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов
|1 набор
|16
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета анестезиологии-реанимации
Стандарт оснащения кабинета анестезиолога-реаниматолога
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета психиатра - нарколога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Кушетка
|Кушетка медицинская
|1
|2
|Термометр
|Термометр медицинский
|1
|3
|Фонендоскоп
|Стетофонендоскоп
|1
|4
|Тонометр для измерения артериального давления
|Тонометры автоматические
|1
|5
|Неврологический молоточек
|Неврологический молоточек
|1
|6
|Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером
|Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером
|1
|7
|Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)
|Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)
|10
|8
|Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе
|Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе
|2
|9
|Экспериментально-психологические методики
|Экспериментально-психологические методики
|15
|10
|Диктофон
|Диктофон
|1
|11
|Элементы мотивационной терапии средой (картины, эстампы, графические работы и другие)
|Элементы мотивационной терапии средой (картины, эстампы, графические работы и другие)
|по требованию
Необходимое оборудования для лицензирования кабинета терапевта
N п/п
Наименование оснащения (оборудования)
Требуемое количество, шт.
1.
Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
1
2.
Весы с ростомером
1
3.
Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
1
4.
Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
не менее 1
5.
Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
1 набор
6.
Лента измерительная
1
7.
Лупа ручная
1
8.
Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
1
9.
Стетофонендоскоп
1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета офтальмолога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Рабочее место офтальмолога
|Офтальмологический комбайн
|1
|2
|Набор пробных линз с пробными оправами
|Наборы пробных очковых линз
|1
|3
|Автоматический проектор знаков
|Тестер зрения офтальмологический (проектор знаков)
|1
|4
|Таблицы для определения цветоощущения
|Таблица Рабкина
|2
|5
|Автоматический рефрактометр
|Автоматический рефрактометр
|1
|6
|Набор скиаскопических линеек
|Набор скиаскопических линеек
|1
|7
|Щелевая лампа стационарная
|Лампа щелевая
|1
|8
|Диафаноскоп
|Диафаноскоп офтальмологический
|1
|9
|Автоматический пневмотонометр
|Тонометр автоматический бесконтактный
|1
|10
|Тонометр аппланационный Маклакова
|Тонометр внутриглазного давления
|1
|11
|Экзофтальмометр
|Прибор для экзофтальмометрии
|1
|12
|Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
|Офтальмоскоп налобный бинокулярный
|1
|13
|Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
|Комплект высокодиоптрийных асферических линз
|2
|14
|Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
|Линза Гольдмана
|1
|15
|Периметр
|Анализатор поля зрения
|1
|16
|Гониоскоп
|Гониоскоп
|1
|17
|Офтальмологический фонарик
|Офтальмологический фонарик
|1
|18
|Пинцеты офтальмологические
|Пинцеты офтальмологические
|1 набор
|19
|Тест-полоски для пробы Ширмера
|Тест-полоски для пробы Ширмера
|2 набора
|20
|Набор магнитов
|Магнит глазной
|1
|21
|Набор для промывания слезных путей
|Набор игл тупых
|2 набора
|22
|Копье
|Игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы
|2
|23
|Скальпель микрохирургический
|Скальпель микрохирургический
|2
|24
|Ножницы микрохирургические
|Ножницы микрохирургические
|2
|25
|Векорасширитель
|Векорасширитель
|2
|26
|Векоподъемник
|Векоподъемник
|2
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета урологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
|Устройство для обработки эндоскопов
|1
|2
|Кресло гинекологическое
|Кресло гинекологическое
|1
|3
|Облучатель бактерицидный
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|4
|Негатоскоп
|Негатоскоп общего назначения
|1
|5
|Урофлоуметр с принтером
|Урофлоуметр с принтером
|1
|6
|Набор инструментов для жесткой цистоскопии
|Цистоуретроскоп операционный
|1
|7
|Набор инструментов для гибкой цистоскопии
|Фиброскопы для исследования мочеполовой системы
|1
|8
|Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
|Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
|1
|9
|Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы
|Биопсийный пистолет
|1
|10
|Иглы для биопсии предстательной железы
|Иглы для биопсии предстательной железы
|1
|11
|Набор уретральных бужей (жестких)
|Бужи уретральные металлические
|1
|12
|Набор уретральных бужей (мягких)
|Бужи уретральные
|1
|13
|Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра
|Наборы медицинские урологические
|1
|14
|Наборы цистостомические для наружного дренажа мочевого пузыря
|Наборы цистостомические для наружного дренажа мочевого пузыря
|1
|15
|Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика
|Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета гинекологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Система допплеровская фетальная
|Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
|1
|2
|Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
|Аппарат для измерения артериального давления
|1
|3
|Весы напольные, электронные
|Весы медицинские
|1
|4
|Кольпоскоп
|Кольпоскоп
|1
|5
|Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования
|Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию
|1
|6
|Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов
|Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов
|1
|7
|Контейнер для стерилизации/дезинфекции
|Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала
|2
|8
|Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический
|Кресло гинекологическое
|1
|9
|Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический
|Кушетка медицинская
|1
|10
|Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
|Набор гинекологических инструментов
|по числу пациентов в смену
|11
|Лампа ультрафиолетовая бактерицидная
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|12
|Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства
|Противошоковая укладка
|1
|13
|Ростомер медицинский
|Ростомер
|1
|14
|Рулетка, многоразового использования
|Сантиметровая лента
|1
|15
|Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур
|Светильник медицинский передвижной
|1
|16
|Стетоскоп акушерский
|Стетоскоп акушерский
|1
|17
|Стетоскоп неавтоматизированный
|Стетофонендоскоп
|1
|18
|Тележка медицинская универсальная
|Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов
|1
|19
|Стул операционный
|Стул медицинский винтовой
|1
|20
|Тазомер
|Тазомер
|1
|21
|Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме
|Термометр медицинский
|2
|22
|Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства
|Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства
|1
|23
|Холодильник фармацевтический
|Холодильник медицинский
|1
|24
|Ширма медицинская
|Ширма
|1
|25
|Шкаф для хранения лекарственных средств
|Шкаф для медикаментов
|1
|26
|Шкаф медицинский для инструментов
|Шкаф медицинский для инструментов
|1
|27
|Шкаф для хранения медицинских карт
|Шкаф для хранения медицинской документации
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета аллерголога - иммунолога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Стол для приготовления разведений аллергенов и проведения аллерген-специфической иммунотерапии, оснащенный вытяжным оборудованием
|Стол для приготовления разведений аллергенов и проведения аллерген-специфической иммунотерапии, оснащенный вытяжным оборудованием
|1
|2
|Стол для проведения кожных диагностических тестов
|Стол лабораторный
|1
|3
|Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный)
|Аппараты ИВЛ
|1
|4
|Спирогаф
|Спирограф микропроцессорный медицинский портативный
|1
|5
|Небулайзер
|Ингалятор (небулайзер)
|1
|6
|Микроскоп бинокулярный
|Микроскопы лабораторные бинокулярные
|1
|7
|Пикфлоуметр
|Спирометр с принадлежностями (Пикфлоуметр)
|5
|8
|Оборудование для производства тестов с аллергенами
|Пипетки пластиковые лабораторные
|по требованию
|9
|Инфузомат
|Инфузионный насос
|1
|10
|Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина
|Тест-наборы для исследования аллергенов
|по требованию
|11
|Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор)
|Противошоковая укладка
|1
|12
|Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами
|Тонометры автоматические детские
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета УЗИ
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Ультразвуковой аппарат не ниже среднего класса (при проведении скринингового ультразвукового исследования беременных не ниже экспертного класса) с функциями цветового допплеровского картирования и импульсноволновой допплерографии (при проведении ультразвуковых исследований сердца обязательно наличие функций непрерывноволновой допплерографии и импульсноволновой тканевой допплерографии) в зависимости от диагностических задач с комплектом датчиков (не менее трех датчиков), источником бесперебойного питания и устройством для печати изображений
|Ультразвуковой аппарат не ниже среднего класса (при проведении скринингового ультразвукового исследования беременных не ниже экспертного класса) с функциями цветового допплеровского картирования и импульсноволновой допплерографии (при проведении ультразвуковых исследований сердца обязательно наличие функций непрерывноволновой допплерографии и импульсноволновой тканевой допплерографии) в зависимости от диагностических задач с комплектом датчиков (не менее трех датчиков), источником бесперебойного питания и устройством для печати изображений
|1
|2
|Кушетка медицинская
|1
|3
|Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров
|Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров
|2
|4
|Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
|Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета физиотерапевта
|№
|Наименование оборудования
Требуемое количество на 1 кабинет
|1
|Аппарат для гальванизации и электрофореза с набором электродов
|2-3
|2
|Аппарат для лечения диадинамическими токами
|1
|3
|Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами
|1
|4
|Аппарат для интерференцтерапии
|По потребности
|5
|Аппарат для инфракрасной терапии
|1
|6
|Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)
|7
|Аппарат для лазерной терапии с набором излучателей и световодов
|1-2
|9
|Аппарат для магнитотерапии стационарный
|2-4
|10
|Аппарат для магнитотерапии портативный
|1-2
|11
|Аппарат для местной дарсонвализации
|1
|12
|Аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии
|1
|13
|Аппарат для ультратонотерапии
|1
|14
|Аппарат для УВЧ-терапии портативный
|По потребности
|15
|Аппарат для СВЧ-терапии (ДМВ или СМВ-терапии) портативный
|1-2
|16
|Аппарат для светолечения и фотохромотерапии
|По потребности
|17
|Аппарат ультразвуковой терапевтический
|1-2
|18
|Аппарат для флюктуоризации
|1
|19
|Аппараты комплексной электротерапии
|1
|20
|Аппарат для электростимуляции
|По потребности
|21
|Галоингалятор индивидуальный
|По потребности
|22
|Ингалятор ультразвуковой
|По потребности
|23
|Измеритель артериального давления
|На каждый кабинет
|24
|Облучатель ультрафиолетовый для носоглотки
|1
|25
|Облучатель бактерицидный закрытого типа
|1-2
|26
|Парафинонагреватель
|По потребности
|27
|Стол массажный
|По потребности
|28
|Часы физиотерапевтические процедурные
|На каждый кабинет
|29
|Шкаф физиотерапевтический вытяжной
|На каждый кабинет
Оборудование необходимое для лицензирования процедурного кабинета
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический
|Кушетка медицинская
|2
|2
|Стойка для внутривенных вливаний
|Штатив для внутривенного капельного вливания
|1
|3
|Стол для лекарственных препаратов и медицинских изделий
|Стол для лекарственных препаратов
|1
|4
|Стол процедурный
|Стол процедурный медицинский
|1
|5
|Тележка для медицинских инструментов
|Манипуляционный столик
|1
|6
|Кресло/кушетка донорская
|Кресло или стол для забора крови
|1
|7
|Холодильник фармацевтический
|Холодильник фармацевтический
|1
|8
|Камера стерилизационная бактерицидная
|Камера уф бактерицидная
|1
|9
|Шкаф медицинский для инструментов
|Шкаф медицинский для инструментов
|1
|10
|Шкаф для хранения лекарственных средств
|Шкаф для хранения лекарственных средств
|1
|11
|Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме
|Термометр медицинский
|1
|12
|Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
|Аппарат для измерения артериального давления
|1
|13
|Стетоскоп неавтоматизированный
|Стетофонендоскоп
|1
|14
|Ширма медицинская
|Ширма медицинская
|1
|15
|Лампа ультрафиолетовая бактерицидная
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|16
|Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства
|Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
|1
|17
|Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
|Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета косметологии
Стандарт оснащения кабинета врачебного приема
Стандарт оснащения манипуляционного кабинета
Стандарт оснащения процедурного кабинета
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета неврологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Рабочее место врача
|Мебель медицинская
|1
|2
|Шкаф медицинский
|Шкаф медицинский
|1
|3
|Кушетка медицинская
|Кушетка медицинская
|1
|4
|Термометр медицинский
|Термометр медицинский
|1
|5
|Негатоскоп
|Негатоскоп общего назначения
|1
|6
|Камертон
|Камертон
|1
|7
|Неврологический молоточек
|Неврологический молоточек
|1
|8
|Тонометр
|Тонометры автоматические
|1
|9
|Персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации
|Программами когнитивной реабилитации
|1
|10
|Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
|Набор пахучих веществ
|2
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета педиатра
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Стол рабочий
|Стол медицинский
|2
|2
|Кресло рабочее
|Кресло рабочее
|2
|3
|Стул
|Стул медицинский
|2
|4
|Кушетка
|Кушетка медицинская
|1
|5
|Настольная лампа
|Настольная лампа
|2
|6
|Термометр медицинский
|Термометр медицинский
|3
|7
|Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года
|Тонометры автоматические детские
|2
|8
|Сантиметровая лента
|Сантиметровая лента
|1
|9
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|10
|Ширма
|Ширма медецинская
|1
|11
|Пеленальный стол
|Пеленальный стол
|1
|12
|Весы
|Весы медицинские
|1
|13
|Электронные весы для детей до года
|Весы для новорожденных
|1
|14
|Ростомер
|Ростомер медицинский
|1
|15
|Стетофонендоскоп
|Стетофонендоскоп
|2
|16
|Шпатели
|Шпатель терапевтический
|по требованию
|17
|Набор врача-педиатра участкового
|Набор врача-педиатра участкового
|1
|18
|Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов
|Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов
|по требованию
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета детской эндокринологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Стол рабочий
|Стол медицинский
|2
|2
|Кресло рабочее
|Кресло рабочее
|2
|3
|Стул
|Стул медицинский
|2
|4
|Кушетка
|Кушетка медицинская
|1
|5
|Ростомер
|Ростомер
|1
|6
|Сантиметровая лента
|Сантиметровая лента
|1
|7
|Ширма
|Ширма медицинская
|1
|8
|Пеленальный стол
|Пеленальный стол
|1
|9
|Шкаф для хранения медицинских документов
|Шкаф для хранения медицинских документов
|1
|10
|Шкаф для хранения лекарственных средств
|Шкаф для хранения лекарственных средств
|1
|11
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|12
|Весы электронные для детей до 1 года
|Весы детские для детей
|1
|13
|Весы
|Весы медицинские
|1
|14
|Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года
|Тонометры автоматические детские
|1
|15
|Стетофонендоскоп
|Стетофонендоскоп
|1
|16
|Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
|Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
|1
|17
|Глюкометр
|Глюкометр
|1
|18
|Тест-полоски к глюкометр
|Тест-полоски к глюкометр
|из расчета 15 на 1 рабочий день
|19
|Орхидометр
|Орхидометр
|1
|20
|Тест-полоски для определения кетонов крови и кетоновых тел в моче
|Тест-полоски для определения кетонов крови и кетоновых тел в моче
|21
|Калипер
|Калипер
|22
|Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов
|Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета Дерматовенеролога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Рабочее место врача
|Мебель медицинская
|по требованию
|2
|Дерматоскоп
|Дерматоскоп
|не менее 1
|3
|Сфигмоманометр
|Механический тонометр (сфигмоманометр)
|не менее 1
|4
|Набор медицинских инструментов
|Набор медицинских инструментов
|по требованию
|5
|Персональный компьютер с принтером
|Персональный компьютер с принтером
|не менее 1
|6
|Лупа с подсветкой
|Лампы-лупы
|не менее 1
|7
|Кушетка медицинская
|Кушетка медицинская
|не менее 1
|8
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха
|не менее 1
|9
|Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов
|Камеры бактерицидные для медицинских инструментов
|не менее 1
|10
|Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых
|Лазер для удаления новообразований
|не менее 1
|11
|Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции
|Аппарат для криотерапии
|не менее 1
|12
|Сосуд Дьюара
|Сосуд Дьюара
|не менее 1
Необходимое оборудования для лицензирования массажного кабинета
|1
|Мебель медицинская
|1 комплект
|2
|Массажный стол — Кушетка складная массажная
|1
|3
|Лампа ультрафиолетовая бактерицидная. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета детского врача-невролога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Стол рабочий
|Мебель медицинская
|2
|2
|Кресло рабочее
|Мебель медицинская
|2
|3
|Стул
|Мебель медицинская
|2
|4
|Кушетка медицинская
|Кушетка медицинская
|1
|5
|Сантиметровая лента
|Сантиметровая лента
|1
|6
|Ширма
|Ширма медицинская
|1
|7
|Пеленальный стол
|Медицинские пеленальные столы
|1
|8
|Шкаф для хранения медицинских документов
|Медицинские шкафы для документов
|1
|9
|Шкаф для хранения лекарственных средств
|Шкаф фармацевтический для хранения лекарственных средств
|1
|10
|Лампа ультрафиолетовая бактерицидная
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|11
|Ростомер
|Ростомер медицинский
|1
|12
|Весы электронные для детей до 1 года
|Весы для новорожденных
|1
|13
|Весы
|Весы медицинские
|1
|14
|Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме
|Термометр медицинский
|1
|15
|Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года
|Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года
|1
|16
|Стетофонендоскоп
|Стетофонендоскоп
|1
|17
|Негатоскоп
|Негатоскоп общего назначения
|1
|18
|Камертон
|Камертон медицинский
|1
|19
|Неврологический молоточек
|Неврологический молоточек
|1
|20
|Шкаф двухсекционный для одежды
|Шкафы металлические двухсекционные
|1
|21
|Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов
|Контейнеры для дезинфекции
|по требованию
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета диетологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Фонендоскоп
|Стетофонендоскоп
|1
|2
|Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами
|Автоматические тонометры с детской манжетой
|1
|3
|Весы медицинские
|Весы медицинские
|1
|4
|Ростомер
|Ростомер медицинский
|1
|5
|Лента сантиметровая
|Лента сантиметровая
|1
|6
|Калипер (для измерения толщины кожных складок)
|Калипер
|1
|7
|Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
|Глюкометр
|1
|8
|Анализатор биохимический ручной
|Биохимический лабораторный анализатор
|1
|9
|Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)
|Анализатор состава тела
|1
|10
|Персональный компьютер с программным обеспечением: программа оценки фактического питания; программа диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения; программа расчета индивидуальных рационов питания
|Программа оценки фактического питания
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета функциональной диагностики
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Электрокардиограф
|Электрокардиограф
|1
|2
|Аппарат для измерения артериального давления
|Тонометр для измерения артериального давления
|1
|3
|Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
|Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
|1
|4
|Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
|Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
|1
|5
|Спирограф
|Спирограф микропроцессорный
|1
|6
|Электроэнцефалограф
|Электроэнцефалограф
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета оториноларинголога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Рабочее место
|Установка отоларингологическая
|1
|2
|Аппарат электрохирургический высокочастотной
|Аппараты электрохирургические высокочастотные
|1
|3
|Осветитель налобный
|Лампа налобная
|по числу должностей врачей-оториноларингологов
|4
|Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
|Набор инструментов хирургический оториноларингологический
|2
|5
|Лупа бинокулярная
|Лупа бинокулярная
|1
|6
|Отоскоп
|Отоскоп
|1
|7
|Баллон для продувания ушей с запасными оливами
|Баллон для продувания ушей с запасными оливами
|2
|8
|Воронка Зигля
|Воронка Зигля
|2
|9
|Риноскоп
|Риноскоп
|по требованию
|10
|Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
|Медицинский прибор для диагностики синуситов
|1
|11
|Аудиометр
|Аудиометр автоматизированный
|1
|12
|Аудиометр импедансный
|Аудиометр импедансный
|по требованию
|13
|Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
|Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
|1
|14
|Набор камертонов медицинских
|Набор камертонов медицинских
|1
|15
|Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
|Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
|1
|16
|Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
|Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
|15
|17
|Кресло вращающееся (Барани)
|Кресло вращающееся (Барани)
|1
|18
|Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
|Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета кардиолога
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях
|Тонометр для измерения артериального давления
|1
|2
|Фонендоскоп
|Фонендоскоп
|1
|3
|Стол
|Стол медицинский
|2
|4
|Стул (офисное кресло)
|Стул медицинский
|2
|5
|Кушетка медицинская
|Кушетка медицинская
|1
|6
|Шкаф для белья
|Шкаф медицинский для белья
|1
|7
|Шкаф для лекарственных средств и препаратов
|Шкаф для лекарственных средств и препаратов
|1
|8
|Секундомер
|Секундомер
|1
|9
|Термометр медицинский
|Термометр медицинский
|1
|10
|Коробки стерилизационные (биксы) разных размеров
|Биксы
|2
|11
|Весы напольные
|Весы медицинский
|1
|12
|Ростомер
|Ростомер медицинский
|1
|13
|Лента сантиметровая
|Лента сантиметровая
|1
|14
|Шкаф для хранения медицинских документов
|Шкаф для хранения медицинских документов
|1
|15
|Ширма
|Ширма медицинская
|1
|16
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидный облучатель
|1
|17
|Разовый шпатель
|Шпатели медицинские
|1 упаковка
|18
|Емкость для дезинфицирующих средств
|Емкость для дезинфицирующих средств
|по потребности
|19
|Шкаф для одежды
|Шкаф для одежды
|1
|20
|Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
|Экспресс – коагулометр
|1
|21
|Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
|Экспресс-анализатор критических состояний
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета стоматологии
Кабинет хирургической стоматологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Установка стоматологическая
|Установка стоматологическая
|1
|2
|Стерилизатор паровой
|Стерилизатор паровой
|1
|3
|Система дистилляционной очистки воды
|Аквадистиллятор
|1
|4
|Система анализа состояния пульпы зуба
|Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
|1
|5
|Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений
|Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
|1
|6
|Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
|Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
|1
|7
|Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
|Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
|1
|8
|Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов
|Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов
|1
|9
|Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
|Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
|2
|10
|Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
|Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
|1
|11
|Зажим кровоостанавливающий
|Зажим кровоостанавливающий
|3
|12
|Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
|Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
|3
|13
|Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
|Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
|3
|14
|Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|1
|15
|Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|1
|16
|Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|1
|17
|Столик стоматологический
|Столик стоматологический
|1
|18
|Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|1
|19
|Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях
|Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях
|15
|20
|Холодильник фармацевтический
|Холодильник фармацевтический
|1
|21
|Элеватор корневой
|Элеватор корневой
|5
Кабинет ортодантической стоматологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Установка стоматологическая
|Установка стоматологическая
|1
|2
|Стерилизатор паровой
|Стерилизатор паровой
|1
|3
|Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов
|Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов
|1
|4
|Аквадистиллятор (медицинский)
|Аквадистиллятор (медицинский)
|1
|5
|Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
|Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
|2
|6
|Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
|Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
|1
|7
|Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
|Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
|1
|8
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|9
|Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
|Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
|1
|10
|Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
|Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
|2
|11
|Набор щипцов ортодонтических и зажимов
|Набор щипцов ортодонтических и зажимов
|20
|12
|Наконечник стоматологический механический прямой
|Наконечник стоматологический механический прямой
|2
|13
|Наконечник стоматологический механический угловой
|Наконечник стоматологический механический угловой
|2
|14
|Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики
|Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики
|2
|15
|Негатоскоп
|Негатоскоп
|1
|16
|Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|1
|17
|Столик стоматологический
|Столик стоматологический
|1
|18
|Табурет стоматолога
|Табурет стоматолога
|1
|19
|Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
|Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
|1
|20
|Холодильник фармацевтический
|Холодильник фармацевтический
|1
|21
|Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
|Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
|не менее 1 комплекта (на отделение/ кабинет)
Кабинет терапевтической стоматологии
|№
|Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией
|Наименование оснащения (оборудования)
|Требуемое количество, шт.
|1
|Установка стоматологическая
|Установка стоматологическая
|1
|2
|Стерилизатор сухожаровой
|Стерилизатор сухожаровой
|1
|3
|Аквадистиллятор (медицинский)
|Аквадистиллятор (медицинский)
|1
|4
|Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
|Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
|1
|5
|Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
|Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
|1
|6
|Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)
|Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)
|1
|7
|Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
|Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)
|не менее 1 комплекта (на отделение/ кабинет)
|8
|Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов
|Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов
|1
|9
|Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
|Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
|2
|10
|Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
|Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
|2
|11
|Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
|Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
|3
|12
|Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
|Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха
|1
|13
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей
|1
|14
|Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
|Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС
|1
|15
|Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики
|Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики
|2
|16
|Наконечник стоматологический механический прямой
|Наконечник стоматологический механический прямой
|2
|17
|Наконечник стоматологический механический угловой
|Наконечник стоматологический механический угловой
|2
|18
|Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики
|Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики
|2
|19
|Негатоскоп
|Негатоскоп
|1
|20
|Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
|1
|21
|Столик стоматологический
|Столик стоматологический
|1
|22
|Табурет стоматолога
|Табурет стоматолога
|1
|23
|Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
|Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
|1
|24
|Холодильник фармацевтический
|Холодильник фармацевтический
|1
Оборудование необходимое для лицензирования кабинета пульмолога
|N п/п
|Наименование оборудования
|Требуемое количество, шт.
|1.
|Рабочее место врача-пульмонолога
|1
|2.
|Рабочее место медицинской сестры
|1
|3.
|Зеркало
|1
|4.
|Шкаф для одежды
например Шкаф двустворчатый металлический для одежды (МСК-2921.600)
|1
|5.
|Шкаф для документов
например Шкаф для документации ШО-1 “Салве”
|1
|6.
|Ширма (например, Ширма медицинская 2-х секционная ШМ-МСК)
|1
|7.
|Кушетка например Кушетка смотровая КМС-01 МСК-203
|1
|8.
|Негатоскоп (например, Негатоскоп НР1-02-ПОНИ (1 кадровый)
|1
|9.
|Тонометр с детскими манжетами (например, Тонометр CS Medica-105 механический)
|1
|10.
|Фонендоскоп (например, Стетофонендоскоп CS Medica-417)
|1
|11.
|Пульсоксиметр (например, Пульсоксиметр медицинский YX-300 Armed)
|1
|12.
|Небулайзер (компрессорный) (например, Ингалятор (небулайзер) Бореал F400)
|1
|13.
|Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем (например, Спирометр ССП)
|1
|14.
|Тележка для оборудования
|1
|15.
|Набор для оказания неотложной помощи
|1
|16.
|Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе
например Газоанализатор MICRO CO
|1
|17.
|Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздухе
|1
|18.
|Ростомер и напольные весы (например, Ростомер РМ-1 и Весы медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-Д-А)
|1
|19.
|Пикфлоуметр (например, Пикфлоуметр ПФИ-1)
|10
|20.
|Компьютер с принтером
|1
|21.
|Канцелярские принадлежности
|1
|22.
|Сантиметровая лента
|1
|23.
|Устройство обеззараживания воздуха, производительность 150 куб.м/час, для работы в присутствии людей (например, Бактерицидные облучатели-рециркуляторы)
|1
|24.
|Емкость для сбора отходов
например Емкость-контейнер для сбора органических отходов (3 л)
|1
|25.
|Спейсер
|10
Ответы на вопросы
Самые частые вопросы при аренде оборудования
У нашей компании собственная доставка до места аренды.
Да, мы обязательно заключаем договор на аренду мед оборудования. Мы вышлем его к Вам на почту при обращении к нам.
Конечно, у нас есть 3 собственных комплекса «REHACOM».
Для того, чтобы заказать большой объем оборудования, необходимо просто выслать список к нам через форму связи или позвонить по телефону указанному на сайте.
Да мы одна из не многих компаний которая работает с регионами. Наши клиенты есть даже во Владивостоке, Калининграде. Наш офис базируется в Москве, но мы приезжаем сами. Так же обслуживаем весь Крым. Работаем по всей России и без опозданий.
Конечно, все оборудование имеет регистрационные удостоверения, ознакомиться с ними Вы так же можете позвонив или отправить заявку.
Да, мы можем сами подобрать все оборудование которое необходимо для прохождения лицензирования, под каждый кабинет свое.
Мы принимаем наличный и безналичный расчет.
Наше оборудование покупается только у поставщиков которые имеют все необходимые лицензии, а сами приборы имеют все сертификаты Министерства Здравоохранения. Все устройства на 100% проходят лицензирование.
Преимущества работы с нами
В чем выгода взять оборудование в аренду у нашей компании?
Для получения лицензии на медицинскую деятельность необходимо приобрести все необходимое оборудование для каждого кабинета, который будет участвовать в прохождении проверки. Оборудование обязательно должно иметь все разрешающие документы, которые прописаны Министерством Здравоохранения, иначе Вы просто не получите желаемого результата. Так же важно понимать, что купить все необходимые приборы и устройства для прохождения проверки не всегда реально, так как его нет в наличие или оно стоит достаточно дорого. У нас есть все необходимые устройства и приборы в наличие, так как мы работаем уже не первый год и знаем все нюансы. Наша организация полностью соблюдает пункт ОКВЭД 77.39.26.
- Адекватная стоимость приборов
- Большой склад оборудования в Москве и Санкт-Петербурге
- Круглосуточная поддержка
- Имеем в наличие редкие и дорогостоящие устройства
- Выезд по всей территории России
- Работаем без посредников — все оборудование свое
- Цены значительно ниже конкурентов на 10% — 20%
Аренда медицинского оборудования для лицензирования
Если Вам необходимо дополнить или полностью оснастить кабинеты необходимым мед оборудованием для прохождении лицензирования мед деятельности, то наша компания готова предоставить все необходимые приборы в аренду или лизинг для прохождения проверки. Мы можем начать работать с Вами на любой стадии подготовки, даже если Вы ранее проходили проверку и не прошли. Наши специалисты помогут правильно организовать рабочие места мед персонала, чтобы со 100% успехом пройти все проверки от инспектора.
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