ООО "Империя Медицины"

Аренда медицинского
оборудования

Мы предоставляем оборудование в аренду или лизинг для лицензирования по всем видам деятельности в Москве, области и в регионах РФ

  • 100% гарантия доставки в срок
  • Все документы на оборудование в наличие
  • Примем в работу на любом этапе
  • Проведем проверку лицензирования сами
  • Более 800+ единиц приборов
  • Подбор оборудования
  • Поможем распаковать и расставить оборудование
  • Работаем во всех регионах РФ
+7 (499) 455-66-84

У нас есть все оборудование и мебель для любых мед кабинетов

massazh
Массажный кабинет
kabinet-med-osmotra
Кабинет медосмотров
kabinet-profpotolog
Профпатолог
Hirurg-kabinet
Хирург
Proktolog
Колопроктолог
anesteziologii-reanimatolog
Анестезиология-реанимация
Psix-nark
Психиатр-нарколог
Kab-terapevt
Терапевт
oftalmolog
Офтальмолог
kab-urolog
Уролог
Ginekolog
Гинеколог
allergolog-immunolog
Аллерголог-иммунолог
uzi
Ультразвуковая диагностика
fizioterapevt
Физиотерапевт
Аренда медицинского оборудования для лицензирования
Процедурный кабинет
kosmetolog
Косметолог
nevrolog
Невролог
pediatr
Педиатр
detskie-endokrinolog
Детский эндокринолог
dermato-venerolog
Дерматовенеролог
refleksoterapevt
Рефлексотерапевт
Аренда медицинского оборудования для лицензирования
Детский врач-невролог
Аренда медицинского оборудования для лицензирования
Диетолог
diagnostoka
Функциональная диагностика
otolaringolog
Отоларинголог
Kabinet-kardiolog
Кардиолог
XIrurg-stomatolog
Стоматология
pulmolog
Пульмолог
Аренда медицинского оборудования для лицензирования

Ответы на вопросы

Самые частые вопросы при аренде оборудования

У нашей компании собственная доставка до места аренды.

Да, мы обязательно заключаем договор на аренду мед оборудования. Мы вышлем его к Вам на почту при обращении к нам.

Конечно, у нас есть 3 собственных комплекса «REHACOM».

Для того, чтобы заказать большой объем оборудования, необходимо просто выслать список к нам через форму связи или позвонить по телефону указанному на сайте.

Да мы одна из не многих компаний которая работает с регионами. Наши клиенты есть даже во Владивостоке, Калининграде. Наш офис базируется в Москве, но мы приезжаем сами. Так же обслуживаем весь Крым. Работаем по всей России и без опозданий.

Конечно, все оборудование имеет регистрационные удостоверения, ознакомиться с ними Вы так же можете позвонив или отправить заявку.

Да, мы можем сами подобрать все оборудование которое необходимо для прохождения лицензирования, под каждый кабинет свое.

Мы принимаем наличный и безналичный расчет.

Наше оборудование покупается только у поставщиков которые имеют все необходимые лицензии, а сами приборы имеют все сертификаты Министерства Здравоохранения. Все устройства на 100% проходят лицензирование.

Преимущества работы с нами

Аренда медицинского оборудования для лицензирования
Оборудование со всеми сертификатами

Все необходимые документы

Все предоставляемое в аренду оборудование исправно и имеет все необходимые документы.

Аренда медицинского оборудования для лицензирования
Большой склад оборудования

Полный перечень оборудования

Мы предоставляем полный перечень оборудования, необходимого для оснащения любого кабинета.

Аренда медицинского оборудования для лицензирования
Всегда поможем

Помощь в расстановке

Наши специалисты окажут помощь в расстановке оборудования по кабинетам.

В чем выгода взять оборудование в аренду у нашей компании?

Для получения лицензии на медицинскую деятельность необходимо приобрести все необходимое оборудование для каждого кабинета, который будет участвовать в прохождении проверки. Оборудование обязательно должно иметь все разрешающие документы, которые прописаны Министерством Здравоохранения, иначе Вы просто не получите желаемого результата. Так же важно понимать, что купить все необходимые приборы и устройства для прохождения проверки не всегда реально, так как его нет в наличие или оно стоит достаточно дорого. У нас есть все необходимые устройства и приборы в наличие, так как мы работаем уже не первый год и знаем все нюансы. Наша организация полностью соблюдает пункт ОКВЭД 77.39.26.

  • Адекватная стоимость приборов 
  • Большой склад оборудования в Москве и Санкт-Петербурге
  • Круглосуточная поддержка 
  • Имеем в наличие редкие и дорогостоящие устройства
  • Выезд по всей территории России
  • Работаем без посредников — все оборудование свое
  • Цены значительно ниже конкурентов на 10% — 20% 

Аренда медицинского оборудования для лицензирования

Если Вам необходимо дополнить или полностью оснастить кабинеты необходимым мед оборудованием для прохождении лицензирования мед деятельности, то наша компания готова предоставить все необходимые приборы в аренду или лизинг для прохождения проверки. Мы можем начать работать с Вами на любой стадии подготовки, даже если Вы ранее проходили проверку и не прошли. Наши специалисты помогут правильно организовать рабочие места мед персонала, чтобы со 100% успехом пройти все проверки от инспектора.

Аренда медицинского оборудования для лицензирования

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