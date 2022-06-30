Цена на медицинскую лицензию формируется индивидуально и зависит от количества лицензируемых кабинетов, необходимости в полном сопровождении при получении лицензии, включая внеплановые выездные проверки, а также общей готовности соискателя к лицензированию.

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