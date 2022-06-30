Медицинское
лицензирование под ключ
Предоставляем помощь в получении лицензии на медицинскую деятельность на любом этапе сотрудничества или сделаем все под ключ.
Стоимость от 40 000 рублей
Лицензируем любые медицинские организации
от 40 000 рублей
Медицинский центр
Медицинское учреждение — лечебно-профилактические и другие виды заведений, в которых людям, в том числе с какими-либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги: диагностика, лечение, реабилитация после перенесенных болезней.
- Мы предлагаем помощь в получении лицензии на любой медцентр:
- государственные медицинские учреждения;
- федеральные (федеральные медицинские центры и больницы, подразделения );
- муниципальные;
- ведомственные (в структуре Минобороны, МВД, МЧС и т. д.);
- частные медицинские учреждения (система ОМС/ДМС, оплата услуг пациентами и т. д.), в том числе крупных корпорации (к примеру ОАО РЖД).
- По уровню оказания медико-санитарной помощи
- первичного уровня (учреждения первичного контакта с населением) — фельдшерские пункты, здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, подстанции/станции скорой медицинской помощи, амбулатории, поликлиники, травмпункты, женские консультации, отделы производственной санитарии на предприятиях, розничные аптеки и т. д.;
- второго уровня — учреждения амбулаторного обслуживания имеющие возможность оказания специализированной медицинской помощи, имеющие в своём составе стационары больницы, госпитали, многопрофильные медицинские центры, клиники медицинских вузов и т. д. (к примеру, хирургические, травматологические, психиатрические, неврологические, педиатрические, неонатологические, инфекционные и другие специализированные и многопрофильные учреждения);
- третьего уровня — оказывающие специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь узкоспециализированные медицинские центры, в том числе научные, больницы, клиники медицинских НИИ и т. д. (к примеру, центры сердечно-сосудистой хирургии, ожоговые центры, НИИ травматологии и ортопедии, противозобные диспансеры).
- По виду оказания медико-санитарной помощи
- профилактические (медико-профилактические): отделы производственной санитарии предприятий, центры медицинской профилактики, санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции и организации, центры гигиены и эпидемиологии, отделы, центры, управления госсанэпиднадзора, противочумные учреждения и т. д.
- лечебно-профилактические: здравпункты, травмпункты, больницы, госпитали, клиники, центры планирования семьи, родильные дома, многопрофильные медицинские центры, диспансеры, центры профилактики ВИЧ-инфекции, санатории, профилактории, станции и больницы скорой медицинской помощи, центры медицины катастроф и т. д.
- лечебно-реабилитационные, медико-социальные и другие специальные учреждения: лечебно-реабилитационные центры, центры МСЭК (ВТЭК), судебно-медицинские, патологоанатомические (морги) и т. д.
- медицинского снабжения: аптеки, аптечные склады, станции переливания крови и т. д.
Если необходимо грамотно и профессионально подойти к вопросу получения лицензии для медицинского центра, то обращайтесь к нам, мы сделаем все под ключ.
|Цена
|от 60 000 р.
|Срок оформления лицензии
|45 дней
|Лицензирующий орган
|Департамент здравоохранения, Министерство здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление
3 500 переоформление
Санатории - ЛПУ
Санатории бывают разные. Они отличаются по:
- медицинскому профилю: общий (профилактика и лечение различных заболеваний) или специализированный (реабилитация);
- контингенту: взрослые, молодежные, детские, семейные;
- расположению: курортные зоны или местные (обычные, в пригороде);
- собственности: государственные, частные;
- типу: водолечебницы, грязелечебницы.
Наша компания предлагает помощь в получении лицензии на любой тип санатория или ЛПУ. Мы оказываем услуги по всей России: Краснодарский край, Кавказ, Карелия, Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Башкортостан, Оренбургская область, Магадан, Камчатка, Республика Хакасия, Самарская область, Алтайский край, Астраханская область, Приморский край, Ульяновская область и др. Мы подготовим весь необходимы пакет документов для любого санатория, обучим персонал или сделаем все под ключ.
|Цена
|от 60 000 р.
|Срок оформления лицензии
|45 дней
|Лицензирующий орган
|Департамент здравоохранения, Министерство здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление
3 500 переоформление
Магазин оптики от 40 000 рублей
Массажный салон от 40 000 рублей
Поликлиники
Основным направление нашего центра лицензирования, является помощь в получении лицензии на поликлинику. Мы поможем Вам получить лицензию на любую поликлинику:
- Базовая — обслуживает больных военнослужащих военно-морской базы.
- Ведомственная — обслуживает работников министерств и ведомств. Не входит в систему учреждений министерства здравоохранения.
- Гарнизонная — обслуживает больных военнослужащих из состава определённого гарнизона.
- Гериатрическая — обслуживает больных пожилого и старческого возраста.
- Городская — обслуживает больных по территориальному (участковому) принципу. Может входить как в состав объединённой больницы, так и являться самостоятельным учреждением.
- Городская детская — обслуживает детей в возрасте до 15 лет. Может как входить в состав объединённой больницы, так и являться самостоятельным учреждением.
- Курортная — обслуживает больных во время их лечения на курорте.
- Районная центральная — создаётся в сельском административном районе при отсутствии центральной районной больницы и выполняет функции районного отдела здравоохранения.
- Стоматологическая — обслуживает взрослое население, специализация — лечение стоматологических заболеваний. Также существует Стоматологическая детская поликлиника, обслуживающая детей в возрасте до 18 лет.
- Физиотерапевтическая — обеспечивает лечение больных физиотерапевтическими методами.
|Цена
|от 60 000 р.
|Срок оформления лицензии
|45 дней
|Лицензирующий орган
|Департамент здравоохранения, Министерство здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление
3 500 переоформление
Рентген кабинет или рентгенология
Наша компания готова осуществить помощь в получении медицинской лицензии на рентгенологическую деятельность:
- На рентген кабинет в стоматологии
- Отдельный рентген кабинет в клинике
- Специализированном медицинском отделении
От Вас потребуется только учредительные документы на юридическое лицо, но если Вы решили только открыть с нуля, то мы сделаем все под ключ сами.
Наши цены, сроки и возможности
|СЭЗ на здание/помещение/медоборудование
|Выдается территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по месту осуществления деятельности
|СЭЗ на ИИИ
|выдается Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по территориальному признаку
|Экспертное заключение на ИИИ
|выдается ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по территориальному признаку
|Лицензию на меддеятельность (рентгенологические услуги)
|выдает Департамент здравоохранения по месту осуществления деятельности
|Срок действия лицензии на рентгенологию
|БЕССРОЧНО
|Срок действия СЭЗ
|5 лет
|СЭЗ (санитарно-эпидемиологическое заключение)
|от 60 000 руб.
|СЭЗ на работу с ИИИ
|БЕСПЛАТНО
|Экспертное заключение на деятельность в области ИИИ
|от 50 000 руб.
|Цена услуги по получению лицензии
|от 50 000 руб.
|Госпошлина
|7 500 руб.
|Срок оформления СЭЗ/СЭЗ на ИИИ/Экспертного заключения
|до 45 дней
|Срок получения лицензии
|до 45 дней
Медкабинет в школе и ДОУ
|Цена
|от 40 500 р.
|Срок оформления лицензии
|до 45 дней
|Лицензирующий орган
|Департамент здравоохранения , Министерство здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
|Срок действия лицензии
|бессрочная
Тату-салон от 40 000 рублей
Центр диагностики
|Цена
|от 55 500 р.
|Срок оформления лицензии
|45 дней
|Лицензирующий орган
|Департамент здравоохранения , Министерство здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление 3 500 переоформление
МРТ - кабинет
|Цена
|от 200 000 р.
|Срок оформления лицензии
|45 дней
|Лицензирующий орган
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление
3 500 переоформление
Перечень документов для оформления лицензии источников излучения на МРТ
Лицензирование МРТ связано с необходимостью подачи в лицензирующий орган соответствующего заявления, приложениями к которому являются:
- учредительные и уставные документы организации-заявителя;
- оплаченная квитанция за выдачу государственной пошлины;
- правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения, где намечается деятельность с ИИИ;
- утвержденная инструкция и внутренние приказы по радиационной безопасности (при отсутствии данных документов мы разработаем их сами);
- заверенные работодателем копии дипломов, трудовых книжек, свидетельств о повышении квалификации и удостоверений о прохождении обучения по радиационной безопасности;
- документация на оборудование МРТ с подтверждением его безопасности, устанавливаемой в ходе испытаний;
- порядок производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности у лицензиата;
- акт радиологической экспертизы и договор на индивидуальный дозиметрический контроль;
- положительное санитарно-эпидемиологическое и экспертное заключение;
- медицинское заключение для сотрудников, задействованных в работе с МРТ.
Все указанные документы необходимы к предоставлению в контролирующие инстанции в виде нотариально заверенных копий. Период, который установлен для рассмотрения официальной заявки, равен 30 дням с момента обращения. По истечению данного срока, компания соискатель может получить на руки бессрочную лицензию на МРТ кабинет или же отказ с указанием его причины.
Лицензию на МРТ-кабинет получить довольно сложно, так как тут собирается значительный объем документов, в котором очень трудно разобраться. Мы получили не одну сотню лицензий нашим клиентам, обращайтесь, сделаем точно в срок.
Ветеринария
|Цена лицензирования ветеринарной деятельности
|от 25 000 р.
|Срок оформления лицензии
|до 45 дней
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление 3 500 переоформление
Аптека или аптечного пункта от 40 000 рублей
Клинические лаборатории
|Цена
|от 60 500 р.
|Срок оформления лицензии
|20 дней
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление 3 500 переоформление
Травматология и ортопедия
|Цена
|от 50 500 р.
|Срок оформления лицензии
|30 дней
|Лицензирующий орган
|Департамент здравоохранения, Министерство здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
|Срок действия лицензии
|бессрочная
Кабинет дезинфектологии
|Цена
|от 50 500 р.
|Срок оформления лицензии
|30 дней
|Срок действия лицензии
|бессрочная
|Госпошлина
|7 500 р. оформление 3 500 переоформление
Наши цены
Цена на медицинскую лицензию формируется индивидуально и зависит от количества лицензируемых кабинетов, необходимости в полном сопровождении при получении лицензии, включая внеплановые выездные проверки, а также общей готовности соискателя к лицензированию.
Узнать точную стоимость можно узнать по телефону или отправить заявку нашим специалистам.
Круглосуточно и без выходных
Лицензирование любого медицинского кабинета
Ответы на вопросы
Самые частые вопросы при аренде оборудования
От Вас необходимо предоставить нашим юристам всю документацию, которая у Вас есть, а дальше мы все сделаем сами. Нам не важно на каком этапе получения Вы остановились, присоединимся в любом моменте.
Срок лицензии бессрочно.
Нет. Действующее законодательство запрещает использовать для организации медицинского кабинета помещение жилого назначения.
Да мы одна из не многих компаний которая работает с регионами. Наши клиенты есть даже во Владивостоке, Калининграде. Наш офис базируется в Москве, но мы приезжаем сами. Так же обслуживаем весь Крым. Работаем по всей России.
Мы принимаем наличный и безналичный расчет. Работаем со всеми видами юридических лиц и компаний.
Да, после всех этапов которые предшествуют этому.
Мы оказываем услуги по договору, запросить договор можно у наших менеджеров.
- Юридическим лицам и ИП с местом регистрации в г. Москве – Департамент здравоохранения города Москвы.
- Юридическим лицам и предпринимателям с местом регистрации в Московской области – Министерство здравоохранения Московской области.
- Бюджетным учреждениям – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор).
Преимущества обращение в "Империю Медицины"
Наш центр лицензирования ООО "Империя Медицины" каждый день помогает различным предпринимателя в получении лицензий на различную мед деятельность. Наши юристы имеют большой опыт, что исключает факт задержек обработки документации. Мы работаем на результат и всегда достигаем его.
1. Работаем без посредников
Все этапы лицензирования подготавливаются нашими опытными специалистами, которые работают более 10 лет.
2. Официальный договор
Работаем по договору с гарантией оказания всех услуг. Ознакомиться со всеми пунктами Вы можете уточнив у нашего менеджера.
3. Все эксперты в штате
Мы имеем в штате всех профильных экспертов которые оформят все документы без ошибок и правок.
5. Бесплатная доставка документов
4. Официально аккредитованы
Имеем официальную аккредитацию по оказанию услуг в сфере здравоохранения.
6. Консультация и поддержка бесплатно
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